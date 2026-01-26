Поблизу Філіппін затонув паром: загинули 15 людей (фото)

Поблизу узбережжя Філіппін зазнав аварії міжострівний паром, на борту якого перебували понад 350 осіб. Більшість пасажирів і членів екіпажу вдалося врятувати, однак трагедія забрала життя щонайменше 15 людей.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на заяву командувача філіппінської берегової охорони Ромеля Дуа. За офіційною інформацією, йдеться про вантажно-пасажирське судно M/V Trisha Kerstin 3, яке здійснювало рейс із портового міста Замбоанга до острова Холо в провінції Сулу. На борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. За попередніми даними, паром почав тонути через технічну несправність.

До масштабної рятувальної операції залучили кораблі берегової охорони та Військово-морських сил, а також авіацію — літак спостереження, вертоліт ВПС Філіппін Black Hawk. Допомогу надавали й місцеві рибалки, які виходили в море на власних човнах.

За даними берегової охорони, 316 осіб було врятовано. Водночас у районі катастрофи рятувальники виявили щонайменше 15 загиблих, тіла яких знайшли у воді поблизу судна. Рятувальні та пошукові роботи тривали кілька годин.

