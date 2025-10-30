Весняне тепло до 19 градусів: прогноз погоди на 31 жовтня

У п’ятницю, 31 жовтня, в Україні очікується здебільшого тепла осіння погода, хоча в окремих регіонах можливі опади. За прогнозом, дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході країни.

На решті території опадів не передбачається. Вітер буде західним, місцями поривчастим — подекуди швидкість може досягати 15–18 м/с. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Незважаючи на локальні дощі, жовтень завершиться приємною погодою. На півдні повітря прогріється до +15…+19°C. У північних областях очікується дещо прохолодніше — приблизно +9…+13°C. В інших регіонах температура становитиме в середньому +11…+15°C.

У Києві можливий невеликий дощ, очікується поривчастий західний вітер. Максимальна температура вдень складе близько +10…+11°C, що трохи нижче, ніж напередодні.

Загалом найближчими днями в Україні утримається помірно тепла погода: без значних нічних морозів, а вдень — у межах +10…+14°C, на півдні на кілька градусів тепліше.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

