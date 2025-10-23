Вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, до України з північного заходу наблизиться атмосферний фронт, який принесе помірні дощі та посилення вітру до штормових показників. Опади спершу очікуються у західних регіонах, а згодом протягом дня поширяться на південні, центральні та північні області.

Схід України, а також Сумщина, Полтавщина, Запорізька та Дніпропетровська області завтра ще залишаться без істотних опадів.Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Очікується потужний південно-східний вітер. Температура повітря вдень становитиме +12…+17 градусів, на півдні місцями підніметься до +19. На крайньому заході країни — у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях — після проходження фронту похолодає до +9…+12 градусів.

У Києві дощ найбільш імовірний у другій половині дня та ввечері. Вітер південно-східного напрямку вдень посилиться до 12–15 м/с, що свідчитиме про наближення атмосферного фронту. Температура в столиці залишиться комфортною — вночі близько +10, вдень до +15 градусів.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!