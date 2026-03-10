'Війна з Іраном практично завершена, у них нічого не залишилось' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що військове протистояння між Сполученими Штатами та Іран фактично добігає кінця. Таку оцінку він висловив під час телефонної розмови з журналістами телеканалу CBS News.

За словами американського лідера, Іран значною мірою втратив свій військовий потенціал, тому активна фаза конфлікту, на його думку, майже завершена. Трамп заявив, що іранська армія наразі перебуває у дуже слабкому стані.

Він стверджує, що країна практично позбулася ключових військових можливостей, зокрема морських сил, сучасних засобів зв’язку та ефективних військово-повітряних сил. Також президент США зазначив, що ракетні системи Ірану нібито розпорошені по різних територіях, а безпілотники знищуються навіть у місцях їх виробництва. На його думку, у військовому плані Іран уже не має достатніх ресурсів для продовження протистояння.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

