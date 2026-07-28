ВПО можуть виселити із тимчасового житла: Кабмін затвердив нові правила

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила функціонування місць тимчасового проживання (МТП) для внутрішньо переміщених осіб. Документ визначає новий порядок поселення, проживання та підстави для припинення договору, а також запроваджує обов'язкову перевірку житлових об'єктів перед їх включенням до переліку МТП.

Про зміни повідомив народний депутат Павло Фролов у своєму Telegram-каналі. За його словами, уряд ухвалив постанову №728, яка встановлює єдині правила для функціонування місць тимчасового проживання переселенців. Відтепер кожен об'єкт має пройти перевірку на відповідність мінімальним вимогам, перш ніж у ньому дозволять розміщувати людей.

У яких випадках ВПО можуть виселити

Новими правилами визначено перелік підстав, за яких договір на проживання може бути припинений. Зокрема, виселення можливе, якщо:

людина без поважних причин не проживає у місці тимчасового розміщення понад 60 днів;

під час оформлення надала неправдиву інформацію про себе;

більше трьох разів порушила умови договору;

має у власності житло, за винятком нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій;

проживає в об'єкті, який виключили з переліку місць тимчасового проживання;

є працездатною, але протягом трьох місяців не працевлаштувалася і не стала на облік у центрі зайнятості.

Змінилися умови укладання договорів

Згідно з новими правилами, договір на проживання має укладатися не пізніше дня заселення. Його стандартний строк становить шість місяців із можливістю подальшого продовження.

Також уряд збільшив із 60 до 90 календарних днів термін перебування у МТП для осіб, які не мають необхідних документів. Це дає більше часу для їх відновлення.

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Переселенців мають попереджати про виселення

Окрему увагу приділено захисту прав мешканців тимчасового житла. Адміністрація МТП зобов'язана повідомити людей про майбутнє переселення не пізніше ніж за чотири тижні.

Винятком є лише випадки, коли приміщення визнають непридатним для проживання і виникає необхідність термінового переселення.

Для чого запровадили нові правила

За словами Павла Фролова, зміни покликані впорядкувати систему тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, обов'язкова перевірка об'єктів має не допустити використання непридатного житла, а чітко визначені підстави для припинення договору — зробити процедуру проживання та виселення більш прозорою і зрозумілою для всіх сторін.

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