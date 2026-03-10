Чи має право ТЦК фотографувати документи військовозобов’язаного під час перевірки: пояснення юриста

Під час перевірки документів військовозобов’язаних представники груп оповіщення можуть здійснювати фото- та відеофіксацію. Однак у законодавстві передбачено винятки, коли робити такі знімки заборонено.

Про це повідомляють журналісти з посиланням на роз’яснення, опубліковані на правовому порталі Юристи.UA. Під час загальної мобілізації в Україні працюють спеціальні групи оповіщення. До їх складу входять представники Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та співробітники Національна поліція України.

Один із військовозобов’язаних звернувся до юристів із запитанням, чи мають такі групи право фотографувати його документи під час перевірки.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що представники ТЦК справді можуть здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів. Таке право мають і поліцейські, якщо вони входять до складу групи оповіщення.

Право на фото- і відеофіксацію передбачене Постановою Кабінету Міністрів України №560. Документ визначає порядок перевірки військово-облікових документів під час мобілізаційних заходів.

Згідно з цими правилами, уповноважені представники ТЦК або поліцейські можуть використовувати технічні засоби для фіксації моменту пред’явлення документів. Це стосується як паперових, так і електронних військово-облікових документів, які перевіряють разом із посвідченням особи.

Водночас закон передбачає ситуації, коли фото- чи відеофіксацію здійснювати не дозволяється. Це залежить від того, де саме перебуває на військовому обліку конкретна особа.

За словами юриста, якщо під час перевірки з’ясується, що військовозобов’язаний перебуває на обліку у Служба безпеки України або у розвідувальних органах, представники ТЦК і поліції не мають права фотографувати чи знімати на відео його документи.

У таких випадках процес пред’явлення та перевірки документів відбувається без будь-якої фото- чи відеофіксації.

