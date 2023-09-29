Час дій: лабораторний бізнес в Україні

Лабораторний бізнес в Україні пережив чимало злетів та падінь. У період пандемії приватні лабораторії настільки стрімко розвивалися, що саме в цей час в Україні відкрилося найбільше відділень за всю історію існування бізнесу.

Сьогодні в умовах війни ринок лабораторної діагностики адаптується до нових реалій. Хоча на лабораторні послуги є попит завжди, проте війна внесла свої корективи. Вимушена еміграція жінок і дітей, а також окупація територій істотно вплинули на ситуацію.

Як компаніям вдається триматися на плаву та наближатися до довоєнного рівня?

Які перспективи розвитку лабораторного бізнесу в Україні?

Що було, що буде?

Лабораторний ринок України стабілізувався й надалі лише зростатиме, - вважають експерти. Незважаючи на війну, сфера лабораторної діагностики вже наближається до довоєнного рівня. Порівняно з 2021 роком, ринок став набагато менший, оскільки у зв'язку з військовими діями основні клієнти лабораторій – жінки та діти виїхали за кордон. Ще одна причина, яка значно вплинула на цю сферу, – офіційне завершення пандемії COVID-19.

Конкуренція на лабораторному ринку сьогодні посилюється з кожним днем. Значне зменшення клієнтів та збитковість нових відділень – основні причини цих процесів. Франчайзинг може врятувати ситуацію більшості компаній.

При цьому ринок не стоїть на місці, а подвоюється, - вважають експерти. За оцінками комерційного директора лабораторії "Сінево" Миколи Скавронського, обсяг приватного лабораторного ринку 2023 та 2019 років майже не змінився.

Як у 2019, так і у 2023 році прибуток склав близько 200 млн. євро, незважаючи на втрату територій та вимушену еміграцію клієнтів. На відносну стійкість ринку вплинула пандемія COVID-19, яка принесла компаніям 420 млн. євро у 2021 році.

Що стосується цін на послуги лабораторної діагностики, то вони лише зростатимуть. Адже всі витратні матеріали імпортуються, тож зростання цін – природна реакція ринку на девальвацію національної валюти. Вартість аналізів до кінця 2023 року, за оцінками експертів, може вирости на 10-15%.

"Сінево": головне завдання – утримати частку ринку

Один із основних гравців ринку мережа сучасних лабораторій "Сінево" відноситься до європейського медичного холдингу "Medicover", який представлений в 11 країнах світу, включаючи Україну, Польщу, Німеччину, Туреччину тощо. У розпорядженні компанії 98 сучасних лабораторій, 8 з яких розташовані в Україні. Лише у 2020 році компанія заплатила 267 млн. грн. податків державі. Саме під час пандемії компанія "Сінево" збільшила кількість своїх відділень для лабораторної діагностики. До початку війни мережу було представлено у 155 містах України. На даний момент компанія не відкриває нових відділень, спрямовуючи усі зусилля на відновлення точок у зруйнованих відділеннях Харківської області та Херсона.

За словами Скавронського, головна стратегія компанії – утримати існуючу частку ринку. Для цього мережа має намір розвивати партнерські програми, оновлювати базу пацієнтів, співпрацюючи з приватними клініками.

Лабораторії "Діла": війна - не завада розширенню мережі

Мережа лабораторій "Діла" існує на ринку України понад 25 років. На відміну від конкурентів ринку, компанія навіть за умов війни відкриває нові відділення. За період війни "Діла" відкрила одну нову лабораторію на Західній Україні, 29 своїх відділень та 7 партнерських. За словами генерального директора "Діла" Олексія Бабича, компанія змінила формат відділень під потреби ринку, надавши майбутнім партнерам можливість інвестувати у бізнес. Партнерські відділення – це приміщення у форматі Mini та Light, площею 70-90 кв. м та 35-50 кв. м. За оцінками Бабича, період окупності такого формату мереж – від 14 до 20 місяців у середньому.

Компанія йде шляхом зміцнення франшизи, оскільки це ефективний спосіб розвивати мережу, поділяючи з партнерами фінансові зобов'язання та менеджмент.

Лабораторія активно підтримує франчайзі, залишаючи у себе виробництво, логістику, просування послуг. Компанія побудувала модель співпраці з інвесторами, під час якої контролює усі процеси роботи – від підбору приміщення до навчання персоналу.

Лабораторний бізнес

Наразі в Україні лише дві лабораторні мережі, які мають загальнонаціональні масштаби. Це лідер ринку "Сінево", який займає 50% ринку та представлений майже у всіх великих містах України. А також мережа лабораторій "Діла" із 11% ринку. Лабораторії "Євролаб", "МДЦ Експерт" та "Інвітро" також намагаються конкурувати з лідерами ринку, та поки що в рамках столиці. Оскільки лише дві лабораторні мережі мають загальнонаціональний характер, у багатьох містах України можна знайти лише одну приватну лабораторію. Ринок сфери лабораторної діагностики не насичений, вибір є лише у мешканців столиці.

На думку експертів, поштовхом до розвитку галузі приватних лабораторій може стати реформа системи охорони здоров'я України. Адже набагато дешевше закуповувати лабораторні послуги на аутсорсингу, ніж утримувати власну лабораторію.

У десятці головних гравців ринку також медичні лабораторії CSD LAB та "Смартлаб". Компанія CSD LAB є лідером патоморфологічних досліджень не лише в Україні, а й у Східній Європі. Мережа існує на ринку з 2018 року. Лабораторія надає понад 1500 досліджень та вважається однією із найкращих у точності визначення онкологічних діагнозів. Хоч компанія й втратила кілька лабораторних офісів у Київській області, Маріуполі та Харкові через реалії війни, проте їй вдалося швидко реабілітуватися, налагодити логістику й відновити роботу всіх своїх 76 лабораторій.

Лідер лабораторної діагностики на півдні України "Смартлаб" має 2 сучасні лабораторні комплекси, розташовані в Одесі та Миколаєві. Однією із головних своїх переваг компанія вважає відповідність своїх послуг міжнародним стандартам якості ДСТУ ISO 9001:2015. До військових дій мережа була представлена ​​108 відділеннями у 26 містах України. Зараз у тут функціонують 96 відділень у 24 містах України, оскільки кілька з них опинилися на окупованих територіях.

За оцінками аналітиків, за останні 10 років ринок лабораторних послуг в Україні збільшився вчетверо. Період жорстких обмежень під час епідемії коронавірусу сприяв швидкій адаптації компаній під нові реалії, тож за 2021 рік ринок зріс тричі. Зараз же, незважаючи на повномасштабну війну, приватний лабораторний бізнес знову знаходить ґрунт під ногами. Розвиток партнерських програм, франчайзинг та діджиталізація – основні стратегії лідерів ринку, які дозволяють розвиватися та конкурувати із новими гравцями.