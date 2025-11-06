Вибори у Танзанії: поліція вбила тисячі незгодних з результатами та знищує тіла (фото)

Опозиційна партія Танзанії "Чадема" висунула серйозні звинувачення проти поліції, заявивши, що силові структури причетні до масових убивств учасників протестів і тепер намагаються приховати сліди злочинів, таємно знищуючи тіла загиблих. За даними опозиції, кривава розправа стала реакцією влади на масштабні демонстрації, що охопили країну після президентських виборів, на яких чинна глава держави Самія Сулуху Хасан здобула перемогу без реальної конкуренції.

Партію "Чадема" усунули від участі у виборах, а її лідера Тунду Ліссу заарештували за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє CNN.

Представники опозиції повідомили, що зафіксували близько двох тисяч загиблих під час придушення протестів. Директорка з комунікацій партії Бренда Рупія заявила, що поліція не лише відкривала вогонь по демонстрантах, а й знищувала їхні тіла, щоб приховати справжні масштаби насильства. За її словами, сотні тіл залишаються у лікарнях, де влада не дозволяє родичам їх забрати, а близько 400 тіл, імовірно, було вивезено у невідомому напрямку.

Уряд Танзанії відкинув ці твердження, назвавши їх "значно перебільшеними", проте жодних офіційних даних щодо кількості жертв не надав. Президентка Хасан під час присяги на другий термін визнала, що під час протестів загинули люди, але також утрималася від конкретних цифр.

Журналісти CNN не змогли отримати коментарів від уряду чи поліції. Ситуацію ускладнює те, що влада заборонила громадянам поширювати в мережі фото й відео, які, за формулюванням поліції, "провокують паніку".

Тим часом Human Rights Watch звинуватила уряд Танзанії у застосуванні "смертоносної сили" проти мирних демонстрантів, а Комісія Африканського союзу висловила серйозне занепокоєння масштабом насильства та відключенням інтернету, що унеможливлює перевірку кількості жертв.

У спільній заяві міністри закордонних справ Канади, Норвегії та Великої Британії назвали повідомлення про велику кількість убитих і поранених "достовірними" та засудили переслідування опозиції й журналістів.

Ситуація в країні залишається напруженою. За словами Бренди Рупії, яка нині переховується через загрозу арешту, після виборів насильство не припиняється, і "найгірше, схоже, ще попереду".

