Виїзд за кордон з дитиною у 2025 році: основні правила та нюанси

Під час дії воєнного стану в Україні для дітей запроваджено спрощені правила перетину державного кордону. Неповнолітні можуть виїжджати за межі країни самостійно за наявності паспорта, у супроводі батьків — за свідоцтвом про народження, або з третіми особами — за умови надання згоди від одного з батьків.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, діти до 16 років можуть скористатися полегшеними умовами виїзду, проте для уникнення непорозумінь на пункті пропуску варто завчасно перевірити всі документи та ознайомитися з правилами в’їзду до країни призначення.

Читайте також: В Україні почне курсувати новий поїзд "вихідного дня": які міста сполучить та скільки коштують білети

Згідно з чинними нормами, дитина, яка подорожує з одним із батьків, не потребує нотаріальної згоди іншого. Так само дозвіл не потрібен у випадках, коли неповнолітній виїжджає з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою чи вітчимом.

Якщо ж дитину супроводжує третя особа — наприклад, тренер, учитель або знайомий родини, — на кордоні потрібно пред’явити свідоцтво про народження та письмову згоду одного з батьків, засвідчену органом опіки та піклування.

Під час проходження прикордонного контролю перевіряють паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт (якщо він є), свідоцтво про народження та документи, що підтверджують родинні зв’язки між супроводжуючими особами і дитиною.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд на популярному маршруті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!