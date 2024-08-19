Виплати ВПО у вересні: чи загрожує припинення допомоги

Зміни у виплатах для внутрішньо переміщених осіб у вересні не плануються: фінансову допомогу продовжать отримувати як ті, кому вона була призначена автоматично, так і ті, хто подав заявку на її продовження.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила на тому, що починаючи з 1 вересня фінансова допомога буде продовжена для осіб, які вже мали на неї право. Вона підкреслила, що не планується вносити будь-які корективи, включаючи зміни, що стосуються школярів. Про це пише ТСН.

"До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі від 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі", – сказала вона.

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На даний момент допомогу від держави у вигляді виплат отримують понад 1,5 мільйона громадян України, які були змушені покинути свої домівки через війну.

Для сімей, де середній дохід на особу не перевищує 9444 гривень на місяць, передбачено фінансову підтримку. Виплати можуть бути надані наступним категоріям осіб:

особи, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду, до шести років;

сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти;

особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

сім'ї пенсіонерів.

Також особи віком від 55 років мають право на автоматичне продовження отримання допомоги.

Важливо зазначити, що виплати можуть бути призупинені, якщо протягом двох місяців після перепризначення допомоги, особи, які не працюють і не займаються доглядом за дітьми чи людьми з обмеженими можливостями, не будуть активно шукати роботу.

Щодо ситуації з біженцями в Польщі, то згідно з останніми звітами, більшість поляків висловлюють бажання, щоб українські переселенці повернулися до своїх домівок після завершення війни. Тільки менша частина населення готова прийняти українців на постійне проживання.

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