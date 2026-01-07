За що можуть скасувати статус УБД та забрати пільги

В Україні військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, у передбачених законом випадках можуть бути позбавлені цього статусу. Таке рішення тягне за собою втрату права на пільги, підвищене пенсійне забезпечення та інші державні гарантії.

У 2026 році процедура скасування статусу УБД залишатиметься без змін. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Підстави для позбавлення статусу учасника бойових дій визначені постановою Кабінету Міністрів України №203, якою затверджено порядок надання та скасування цього статусу. Станом на 2026 рік змін до документа не внесено.

Згідно з установленими правилами, статус УБД може бути анульований у таких випадках: якщо військовослужбовець під час служби або виконання бойових чи службових завдань вчинив умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; у разі надання недостовірної інформації щодо участі в бойових діях, виконання завдань чи особистих даних; а також за умови добровільної письмової відмови від статусу.

Рішення про позбавлення статусу ухвалюють спеціальні відомчі комісії, що діють при Міністерстві у справах ветеранів України. Саме вони розглядають матеріали, перевіряють докази та оцінюють обставини, які можуть стати підставою для скасування статусу.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Після втрати статусу учасника бойових дій особа автоматично позбавляється низки соціальних пільг і гарантій. Зокрема, стають недоступними безоплатне медичне обслуговування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, переважне право на працевлаштування, забезпечення безкоштовними ліками, знижки на окремі державні та комунальні послуги, підвищений розмір пенсії, а також соціальна підтримка й освітні пільги для дітей віком до 23 років.

Окремо законодавство передбачає тимчасове призупинення соціальних гарантій для військових, які вчинили самовільне залишення частини або дезертирство в період дії воєнного стану. У разі повернення такого військовослужбовця до виконання службових обов’язків усі пільги та гарантії підлягають поновленню.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!