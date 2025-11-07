Землю накрила магнітна буря силою 7,3: прогноз на 7 листопада

У п’ятницю, 7 листопада, на Землі очікується потужна магнітна буря, яку фахівці називають однією з найсильніших у цьому році. За прогнозами, рівень геомагнітної активності досягне К-індексу 7,3.

Причиною збурень стали кілька потужних сонячних спалахів класу X і M, що супроводжувалися корональними викидами маси. Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Крім того, з поверхні Сонця зафіксовано початок високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Науковці зазначають, що поєднання цих явищ значно підвищує ризик сильних геомагнітних коливань, можливі умови рівня STORM G3–G4.

Потужні магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних, вагітних, літніх осіб та тих, хто має хронічні захворювання. Щоб зменшити їхній вплив, фахівці радять дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, обирати легку їжу й утриматися від алкоголю.

