Землю накрыла магнитная буря силой 7,3: прогноз на 7 ноября

В пятницу, 7 ноября, на Земле ожидается мощная магнитная буря, которую специалисты называют одной из сильнейших в этом году. По прогнозам уровень геомагнитной активности достигнет К-индекса 7,3.

Причиной возмущений стали несколько мощных солнечных вспышек класса X и M, сопровождавшихся корональными выбросами массы. Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Кроме того, с Солнца зафиксировано начало высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Ученые отмечают, что сочетание этих явлений значительно повышает риск сильных геомагнитных колебаний, возможны условия уровня STORM G3-G4.

Мощные магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых, беременных, пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы снизить их влияние, специалисты советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, выбирать легкую пищу и воздержаться от алкоголя.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!