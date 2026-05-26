Житло знищене ворожою атакою: як подати заяву на виплати та скільки можна отримати

Після російських обстрілів тисячі українців втрачають житло або змушені залишатися в пошкоджених будинках. Держава та місцева влада пропонують постраждалим допомогу, зокрема участь у програмі "єВідновлення", однак отримати компенсацію можна лише після правильної фіксації руйнувань, підтвердження права власності та проходження передбачених перевірок.

Про порядок оформлення виплат і дії у випадках, коли документи втрачені або власник перебуває за кордоном, розповів юрист компанії "Міллер" Дмитро Деркач у коментарі "УП. Життя".

Як оформити "єВідновлення" та отримати компенсацію

За даними КМДА, мешканці Києва, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть розраховувати на одноразову допомогу у 10 тисяч гривень. Якщо родину змушено було виселити, передбачена виплата 40 тисяч гривень одноразово та подальша щомісячна підтримка по 20 тисяч гривень протягом року. Такі кошти можуть тимчасово покривати оренду житла, поки триває процедура оформлення основної компенсації за програмою "єВідновлення".

Подати заявку на участь у програмі має право лише власник майна, дані якого внесені до Державного реєстру речових прав. Якщо нерухомість була придбана до 2013 року і не внесена до реєстру, її потрібно зареєструвати через ЦНАП. За наявності документів процедура зазвичай займає до п’яти днів.

У випадках, коли документи втрачено або знищено, доводиться відновлювати дані через архіви, БТІ та інші установи, а іноді залучати юриста для запитів і супроводу процесу.

Після підтвердження права власності заявку можна подати через "Дію" або ЦНАП. До неї обов’язково додаються фотофіксація та, бажано, відео пошкоджень. Юрист радить фіксувати руйнування максимально детально: із прив’язкою до місцевості, загальними планами будівлі та окремими кадрами пошкоджених конструкцій. Важливо показувати не лише дефекти, а й контекст — будинок, під’їзди, сусідні споруди, інженерні мережі.

Після подання заяви власник також відкриває спеціальний рахунок для виплат. Рішення про компенсацію ухвалюється після роботи комісії, яка протягом орієнтовно 30 днів складає акт обстеження.

У складних випадках можуть залучатися додаткові технічні комісії, які проводять детальні інструментальні обстеження — оцінюють стан несучих конструкцій, тріщини, деформації та загальну безпечність будівлі.

Хто отримує кошти

Компенсація за пошкоджене індивідуальне житло виплачується безпосередньо власнику. Водночас відновлення спільного майна багатоквартирних будинків фінансується через ОСББ, управителів або кооперативи.

Фактично рішення щодо квартир часто залежить від стану всього будинку: якщо не відновлені спільні конструкції, виплати за окремі квартири можуть бути обмежені до завершення базових ремонтних робіт.

Якщо власник за кордоном або на окупованій території

Якщо власник житла перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території, оформлення компенсації можливе лише через уповноважену особу. Для цього необхідно оформити нотаріальну довіреність.

Без такого документа особа, яка фактично проживає у квартирі, не має права подавати заявку — система її не визнає заявником.

У складніших випадках, зокрема при конфліктах між співвласниками або неможливості отримати згоду, питання інколи вирішуються через суд. Тоді компенсація за частку може бути зарахована на депозит суду з подальшим отриманням коштів власником. Якщо ж довіреність оформлюється за кордоном, вона може передбачати не лише подання заяви на "єВідновлення", а й інші юридичні дії, пов’язані з майном в Україні.

