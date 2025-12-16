Зимові канікули: скільки триватимуть та коли почнуться в Україні

Зимовий відпочинок для українських школярів у навчальному році 2025–2026 розпочнеться у різний час, оскільки кожен навчальний заклад сам визначає дати канікул з урахуванням безпекової ситуації та освітнього навантаження. У більшості регіонів період канікул очікується наприкінці грудня та триватиме до середини січня.

Про це пише РБК-Україна. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1003, навчальний рік триватиме з 1 вересня по 30 червня, водночас школи мають право самостійно встановлювати графік канікул і коригувати організацію освітнього процесу. Рішення ухвалюються педагогічними радами з урахуванням умов безпеки, епідеміологічної ситуації, потреб учнів та готовності закладів до роботи. Єдиною обов’язковою нормою залишається загальна тривалість канікул — не менше 30 календарних днів.

Як орієнтир уряд пропонує період зимових канікул з 27 грудня по 11 січня, однак ці дати не є обов’язковими. У регіонах уже озвучені попередні графіки:

Київ — з 25 грудня по 11 січня;

Івано-Франківськ — з 22 грудня по 11 січня;

Рівне — з 20 грудня по 4 січня;

Чернівці — навчальні заклади самостійно визначають дати, проте переважно канікули триватимуть з 24 грудня до 6 січня;

Луцьк — з 25 грудня по 7 січня.

Різні дати пояснюються розширеною автономією шкіл у період воєнного стану. Заклади освіти можуть змінювати розклад через повітряні тривоги, перебої з електропостачанням, загрози безпеці або сезонне зростання захворюваності.

