Цікаві факти про Джона Сіну: рестлер випустив музичний альбом і знає китайську мову

Джон Фелікс Ентоні Сіна, відомий під своїм ринговим ім'ям Джон Сіна, – американський професійний рестлер, актор та телеведучий. Сіна досяг неабиякого успіху у світі професійного рестлінгу, а також зробив собі ім'я в індустрії розваг.

UAportal підготував п'ять несподіваних та інтригуючих фактів про Джона Сіна, що проливають світло на маловідомі аспекти його життя та кар'єри.

Музичні таланти

Сіна випустив реп-альбом під назвою You Can't See Me, який дебютував у чарті Billboard 200. Альбом продемонстрував ліричну майстерність Сіни та продемонстрував його універсальність як естрадного виконавця. Музичні починання Сіни наголошують на його творчому діапазоні поза борцівським рингом.

Читайте також: П'ять світових знаменитостей, які успішно кинули палити: надихають своїм прикладом

Фонд Make-A-Wish

Сіна є рекордсменом для виконання найбільшої кількості бажань, виконаних через цей фонд, – понад 650 бажань. Він робить все можливе, щоб дарувати радість та натхнення дітям, які стикаються з тяжкими захворюваннями. Прагнення Сіни позитивно впливати на життя інших людей заслужило йому величезну повагу та захоплення.

Акторська кар'єра

Він продемонстрував свої акторські здібності у таких фільмах, як "Залізнична катастрофа", "Джміль" та "Загін самогубців". Здатність Сіни адаптуватися до різних ролей та жанрів демонструє його багатогранність як артиста.

Читайте також: П'ять знаменитостей, які стали батьками близнюків: подвійне щастя

Фітнес та філантропія

Сіна співпрацює з численними благодійними організаціями, які займаються фітнесом і благополуччям, заохочуючи людей різного віку вести здоровий спосіб життя. Його участь у таких ініціативах, як кампанія проти буллінгу Be a STAR та підтримка військових ветеранів через такі організації, як FitOps, наголошують на його філантропічних зусиллях у сфері фітнесу.

Двомовність

Сіна вивчив китайську мову, щоб краще спілкуватися зі своїми міжнародними шанувальниками, і разюче продемонстрував свої мовні навички під час промо-турів та інтерв'ю. Його прагнення розуміти та приймати різні культури є прикладом його глобальної привабливості та відданості справі сприяння інклюзивності.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !