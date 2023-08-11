Пошкоджена душа чи сім років нещастя: що приховує розбите дзеркало

Переїзд до нової квартири – хвилюючий час, але іноді трапляються прикрі випадковості. Уявіть собі, що ви несете велике антикварне дзеркало на нове місце, як раптом спотикаєтеся об тріщину на тротуарі. Дзеркало вислизає з ваших рук і розбивається на незліченну кількість осколків об бетон. У цей момент мимоволі згадуєш давнє повір'я, що розбите дзеркало приносить сім років нещастя.

Віра в невдачу, пов'язану з розбитим дзеркалом, з'явилася ще до винайдення сучасних дзеркал. Стародавні греки, наприклад, вважали, що бачити власне відображення – до нещастя. Історія про Нарциса, який закохався у власне обличчя, яке побачив в струмку, закінчилась трагічно, слугує повчальним прикладом.

У той час як стародавні римляни шукали способи побачити своє відображення, не використовуючи воду, вони почали робити дзеркала з випуклих, відполірованих металевих поверхонь. Дзеркала були дуже цінними речами, що може пояснити, чому розбити дзеркало вважалося такою поганою прикметою.

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Згідно з давньоримськими віруваннями, нещастя, яке приносить розбите люстерко, триває сім років. Ця тривалість відповідає концепції життєвих змін, що відбуваються у семирічних циклах. Інше пояснення цього терміну пов'язане з вартістю заміни "скла". У минулому вважалося, що ціна нового дзеркала дорівнює семи рокам праці слуги, якщо він випадково розбивав його під час прибирання.

Деякі люди вірять, що воно відображає не лише зовнішність, але й душу. Тому вважається, що розбиття дзеркала символізує руйнування душі на осколки. Вважається, що пошкоджений таким чином дух не здатен повністю захистити тіло від нещастя.

В альтернативному поясненні розбите люстерко розглядається як каталізатор помсти. Травмована душа прагне відплати особі, відповідальній за її поранення, що призводить до різних форм нещастя, таких як втрата близького друга або навіть смерть у родині.

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