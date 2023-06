Народився в сім'ї боксера і підписав рокову угоду з Pepsi: п'ять цікавих фактів про Майкла Джексона

Майкл Джексон, відомий як "Король поп-музики", залишив незабутній слід у світі поп-музики та популярної культури. Завдяки своєму унікальному таланту і неперевершеній музичній майстерності він зробив небачену раніше революцію в цій індустрії. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Майкла Джексона:

Народився у сім'ї боксера

Майкл Джозеф Джексон народився 29 серпня 1958 року в місті Гері, штат Індіана. Його батько, Джозеф Джексон, був не тільки боксером і сталеваром, а й майстерним гітаристом. Однак, щоб забезпечити свою сім'ю, він працював кранівником. Мати Майкла, Кетрін Естер Скруз, була відданою свідком Єгови, а також підробляла в універмазі. Він ріс у великій родині, в якій було три сестри та п'ять братів.

Неспокійне дитинство

За блискучою кар'єрою Майкла Джексона ховалося важке дитинство. Сувора дисципліна його батька часто оберталася насильством щодо Майкла та його братів. Вони зазнавали фізичної та емоційної образи під час виснажливих репетицій. В інтерв'ю Майкл розповідав, що батько бив його та братів ременем, у чому не каявся.

Перша пісня чорношкірого артиста на MTV

Вплив Майкла Джексона на популярну культуру не обмежувався лише його музичним талантом. Його пісня "Billie Jean" стала першою піснею чорношкірого виконавця, яка прозвучала в ефірі MTV, що стало важливою подією музичної індустрії.

Майкл винайшов слово "Shamone"

Майкл Джексон залишив свій слід і в галузі лінгвістики. Слово "shamone" набуло популярності завдяки хітовій пісні Майкла Джексона "Bad" 1987 року. Замість використання звичайної фрази "давай" , він включив у текст пісні слово "shamone". Також вважається, що це унікальний вираз – данина поваги соул-співачки Мевіс Стейплз, яка використала це слово під час живого виконання пісні "I'll Take You There" у 1975 році.

Pepsi змінила його обличчя

Після укладання революційної угоди з Pepsi-Cola на суму 5 мільйонів доларів Майкл Джексон зазнав важкої травми під час зйомок рекламного ролика для цього бренду. Внаслідок нещасного випадку він отримав опіки обличчя та шкіри голови. У міру лікування травм він почав експериментувати з пластичною хірургією, яка в результаті стала визначальним аспектом його зовнішності, що змінюється.

