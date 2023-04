Scorpions: п'ять цікавих фактів про легенди рок-музики

UAportal підготував статтю, в якій наведено цікаві та маловідомі факти про німецький рок-гурт Scorpions. З моменту свого зародження в Ганновері до всесвітнього успіху Scorpions залишили незабутній слід на сцені рок-музики.

Сформований у 1965 році, Scorpions – німецький рок-гурт, відомий своїм хеві-металевим звучанням та потужними баладами. Спочатку до складу групи входили Рудольф Шенкер, Клаус Майне, Лотар Хаймберг та Вольфганг Дзіоні. За роки свого існування гурт випустив безліч хітів, включаючи "Rock You Like a Hurricane" та "Wind of Change", які стали культовими у світі рок-музики.

Назва гурту була натхненна піснею Beatles

Назва Scorpions була натхненна рядком з пісні Beatles "Tomorrow Never Knows". Рядок "The crawly things that are waiting to eat you alive" містить слово "Scorpions", яке, на думку групи, ідеально відображає їх агресивне та потужне звучання.

Група була заборонена у Китаї

Хітова пісня Scorpions "Wind of Change" насправді була написана про падіння Берлінської стіни та зміну політичного клімату в Європі. Однак вона стала гімном надії та свободи для людей по всьому світу, включаючи Китай. У 1991 році група планувала виступити в Китаї, але уряд КНР заборонив їхній виступ через політичний характер пісні.

Барабанщик Scorpions - колишній мотогонщик

Джеймс Коттак, барабанщик Scorpions з 1996 по 2016 рік – колишній професійний мотогонщик. Він почав брати участь у перегонах, коли йому було лише 12 років, і виступав на професійному рівні, а потім повністю присвятив себе музиці.

Гітарист Scorpions – майстер бойових мистецтв

Рудольф Шенкер, засновник і гітарист групи, захоплюється бойовими мистецтвами та має чорний пояс з карате Шотокан. Він навіть включив деякі прийоми з бойових мистецтв у свій стиль гри на гітарі.

Scorpions були першою західною групою, що виступала у Радянському Союзі

У 1988 році Scorpions стали першим західним рок-гуртом, який виступив у Радянському Союзі. Вони виступили в Ленінграді за повного аншлагу, ознаменувавши історичний момент в історії рок-музики та міжнародних відносин.

