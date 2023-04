Scorpions: пять интересных фактов о легендах рок-музыки

UAportal подготовил статью, в которой приведены интересные и малоизвестные факты о немецкой рок-группе Scorpions. С момента своего зарождения в Ганновере до всемирного успеха Scorpions оставили неизгладимый след на сцене рок-музыки.

Сформированная в 1965 году, Scorpions – немецкая рок-группа, известная своим хэви-металлическим звучанием и мощными балладами. Первоначально в состав группы входили Рудольф Шенкер, Клаус Майне, Лотар Хаймберг и Вольфганг Дзиони. За годы своего существования группа выпустила множество хитов, включая "Rock You Like a Hurricane" и "Wind of Change", которые стали культовыми в мире рок-музыки.

Название группы было вдохновлено песней Beatles

Название Scorpions было вдохновлено строчкой из песни Beatles "Tomorrow Never Knows". Строка "The crawly things that are waiting to eat you alive" содержит слово "Scorpions", которое, по мнению группы, идеально отражает их агрессивное и мощное звучание.

Группа была запрещена в Китае

Хитовая песня Scorpions "Wind of Change" на самом деле была написана о падении Берлинской стены и изменении политического климата в Европе. Однако она стала гимном надежды и свободы для людей по всему миру, включая Китай. В 1991 году группа планировала выступить в Китае, но правительство КНР запретило их выступление из-за политического характера песни.

Барабанщик Scorpions - бывший мотогонщик

Джеймс Коттак, барабанщик Scorpions с 1996 по 2016 год, – бывший профессиональный мотогонщик. Он начал участвовать в гонках, когда ему было всего 12 лет, и выступал на профессиональном уровне, а затем полностью посвятил себя музыке.

Гитарист Scorpions - мастер боевых искусств

Рудольф Шенкер, основатель и гитарист группы, увлекается боевыми искусствами и имеет черный пояс по каратэ Шотокан. Он даже включил некоторые приемы из боевых искусств в свой стиль игры на гитаре.

Scorpions были первой западной группой, выступавшей в Советском Союзе

В 1988 году Scorpions стали первой западной рок-группой, выступившей в Советском Союзе. Они выступили в Ленинграде при полном аншлаге, ознаменовав исторический момент в истории рок-музыки и международных отношений.

