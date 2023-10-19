Топ-5 методів для покращення якості сну

Якщо вас мучить безсоння, ви зможете покращити свій сон за допомогою деяких ефективних методів. UAportal розповість, як невеликі зміни у вашому розпорядку дня можуть значно поліпшити якість вашого сну.

Встановлення графіку

Одним з ефективних методів покращення сну є встановлення послідовного графіка сну. Щодня лягати спати і прокидатися в один і той самий час допомагає регулювати внутрішній годинник вашого організму, сприяючи спокійному сну і природному пробудженню. Крім того, створіть розслабляючу процедуру відходу до сну, яка сигналізує мозку про те, що пора засинати.

Оптимізація середовища для сну

Ще одним рекомендованим методом для покращення сну є оптимізація середовища для сну. Переконайтеся, що у вашій спальні прохолодно, тихо і темно, створюйте сприятливу для сну атмосферу. Подумайте про інвестиції в зручний матрац, подушки та налаштуйте належну вентиляцію для оптимального потоку повітря.

Читайте також: Тримайте у спальні: Які кімнатні рослини допомагають заснути

Практика релаксації

Третім методом, який може покращити якість вашого сну, є практика релаксації. Заняття такими видами діяльності, як медитація, вправи на глибоке дихання або йога перед сном, можуть допомогти заспокоїти ваш розум і розслабити тіло, підготувавши вас до спокійного нічного відпочинку.

Обмеження впливу електроніки

Важливо обмежити вплив електроніки і синього світла. Яскраві екрани телевізорів, комп'ютерів і смартфонів випромінюють синє світло, яке може перешкоджати виробленню гормонів, що викликають сон. Встановіть цифрову комендантську годину і створіть у спальні зони, вільні від техніки.

Здоровий спосіб життя

Ще один метод, який варто розглянути для покращення нічного сну – це ведення здорового способу життя. Регулярні фізичні вправи протягом дня можуть допомогти регулювати режим сну. Крім того, уникайте споживання кофеїну, нікотину та важкої їжі перед сном.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!