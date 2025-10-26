rus
Українська
Авто

Качественные и недорогие: топ моделей подержанных автомобилей из США, популярных в Украине.

Цихоцкая Мария

Качественные и недорогие: топ моделей подержанных автомобилей из США, популярных в Украине.
Наибольшую долю среди импортируемых авто занимают электромобили - 43%. Источник: Tesla

За первые девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. легковых автомобилей из США, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил УкрАвтопром.. Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей занимают электромобили — 43%. Далее следуют бензиновые машины (41%), гибриды (8%), дизели (5%) и автомобили с газобаллонным оборудованием (3%).

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Средний возраст ввозимых машин составляет 5,6 года.

Пятерка самых популярных моделей из США в 2025 году:

  • Tesla Model Y - 5301 авто;
  • Tesla Model 3 - 4520 авто;
  • Ford Escape - 2660 авто;
  • Nissan Rogue - 1892 авто;
  • Jeep Cherokee - 1879 авто.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Авто