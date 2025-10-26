Качественные и недорогие: топ моделей подержанных автомобилей из США, популярных в Украине.

За первые девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. легковых автомобилей из США, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил УкрАвтопром.. Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей занимают электромобили — 43%. Далее следуют бензиновые машины (41%), гибриды (8%), дизели (5%) и автомобили с газобаллонным оборудованием (3%).

Средний возраст ввозимых машин составляет 5,6 года.

Пятерка самых популярных моделей из США в 2025 году:

Tesla Model Y - 5301 авто;

- 5301 авто; Tesla Model 3 - 4520 авто;

- 4520 авто; Ford Escape - 2660 авто;

- 2660 авто; Nissan Rogue - 1892 авто;

- 1892 авто; Jeep Cherokee - 1879 авто.

