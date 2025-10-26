Якісні та недорогі: топ моделей вживаних автомобілів з США, які популярні в Україні

За перші дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тис. вживаних легкових автомобілів зі США, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив "УкрАвтопром".. Найбільшу частку серед імпортованих авто займають електромобілі — 43%. Далі йдуть бензинові машини (41%), гібриди (8%), дизелі (5%) та авто з газобалонним обладнанням (3%).

Середній вік ввезених машин становить 5,6 року.

П’ятірка найпопулярніших моделей зі США в 2025 році:

Tesla Model Y — 5301 авто;

— 5301 авто; Tesla Model 3 — 4520 авто;

— 4520 авто; Ford Escape — 2660 авто;

— 2660 авто; Nissan Rogue — 1892 авто;

— 1892 авто; Jeep Cherokee — 1879 авто.

