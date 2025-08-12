'Киев за 4 часа и обмен территориями': Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным

В преддверии запланированной на 15 августа встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп провел брифинг, где очертил свои ожидания от переговоров. Он подчеркнул, что встреча будет "пробной" и планирует призвать российского лидера к прекращению войны в Украине. По словам Трампа, он сможет понять перспективы мирного соглашения уже в первые минуты диалога с Путиным.

Об этом пишет BBC. Американский президент отметил, что Владимир Зеленский не будет участвовать в этой встрече, хотя, по его мнению, мог бы присоединиться. Трамп выразил уверенность, что в будущем посадит Путина и Зеленского за один стол переговоров вне зависимости от собственного присутствия.

По поводу оккупированных территорий Трамп заявил о необходимости "определенного обмена" землями, подчеркнув, что Украина получит назад ключевые регионы, а изменения линии фронта должны пойти ей на пользу. Он отметил, что Россия контролирует значительную часть украинского побережья, имеющего высокую ценность, и этот вопрос придется решать.

В то же время Трамп не исключил возможности выйти из переговорного процесса, если стороны не придут к согласию. Он отметил, что, по его мнению, Путин стремится получить всю Украину и подчеркнул, что без его участия диалог между Россией и Западом мог бы вообще не состояться. Также он добавил, что российские войска могли бы захватить Киев через несколько часов, если бы воспользовались трассой.

Напомним, Трамп считает, что войну нужно завершать, но не говорит как.

