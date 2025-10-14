Один из самых популярных овощей упал в цене: за что украинцам придется платить меньше

Активный сбор урожая картофеля в Украине привел к снижению цен на этот овощ. В настоящее время оптовые цены составляют 10–12 грн/кг против 11–14 грн/кг на прошлой неделе.

Об этом сообщает EastFruit. Подешевели также другие популярные овощи:

белокочанная капуста — с 8–12 до 6–12 грн/кг ;

— с 8–12 до ; морковь - с 10-12 до 9-12 грн / кг.

Подорожали тепличные овощи

Сезон помидоров и огурцов практически завершается, потому цены на них быстро растут.

Томаты подорожали с 18–40 до 20–50 грн/кг .

подорожали с 18–40 до . Огурцы дорожают почти месяц — сейчас их продают по 40–75 грн/кг (на прошлой неделе — 35–50 грн/кг).

дорожают почти месяц — сейчас их продают по (на прошлой неделе — 35–50 грн/кг). Сладкий перец подскочил в цене с 20-65 до 55-70 грн/кг .

подскочил в цене с 20-65 до . Брокколи тоже подорожала – с 40–55 до 45–60 грн/кг.

Что наоборот подешевело

Среди потерявших в цене овощей:

баклажаны - с 38-45 до 30-40 грн / кг ;

- с 38-45 до ; пекинская капуста - с 33-38 до 25-35 грн/кг.

Диапазон цен на цветную капусту расширился до 35–55 грн/кг (ранее 40–45 грн/кг), а чеснок подорожал до 70–140 грн/кг против 60–120 грн/кг неделей ранее.

Фрукты и ягоды: рост и падение цен

Во фруктово-ягодном сегменте заметно подорожание:

арбуз - с 6-15 до 8-15 грн/кг ;

- с 6-15 до ; дыня — с 20–40 до 30–40 грн/кг ;

— с 20–40 до ; черника - со 180-420 до 220-400 грн / кг ;

- со 180-420 до ; нектарин - с 60-110 до 80-110 грн / кг.

В то же время цены на отдельные культуры снизились:

слива - с 20-45 до 10-45 грн / кг ;

- с 20-45 до ; виноград - с 70-100 до 60-100 грн/кг.

Прогнозы экспертов

Президент ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что до конца года в Украине ожидается рост цен на хлеб - в пределах 5-10%.

Относительно картофеля ситуация стабильная: в этом году урожай значительно лучше, чем в прошлом, поэтому существенного подорожания не прогнозируется. Рост возможен только в случае форс-мажоров – например, заморозков или длительных ливней.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

