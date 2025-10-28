Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 29 октября

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, из-за чего многие могут чувствовать головную боль, усталость или раздражительность. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Если планетарный К-индекс превышает отметку 5, это свидетельствует о мощной магнитной буре, которая может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники и связи.

29 октября в Украине ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5 — это красный уровень активности, который может повлечь за собой изменения настроения, головную боль и усталость. Однако следует помнить, что прогнозы постоянно обновляются – данные уточняются каждые три часа, поэтому специалисты советуют регулярно следить за актуальной информацией. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц — протонов и электронов — достигают магнитосферы Земли и вызывают ее возмущение. Во время мощных бурь могут наблюдаться сбои в работе спутниковой связи, радиоволн и GPS-систем, а иногда даже полярные сияния.

Для людей магнитные бури становятся испытанием: меняется давление, ухудшается концентрация, возникает раздражительность или бессонница. Медики советуют в такие дни больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды, ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи. Полноценный сон, спокойные прогулки на свежем воздухе и легкие нагрузки помогут облегчить состояние. Контрастный душ утром или теплая ванна вечером будут способствовать восстановлению энергии.

Хотя специального лекарства от магнитных бурь не существует, соблюдение режима, сбалансированное питание и забота о своем организме позволят легче перенести периоды повышенной солнечной активности.

