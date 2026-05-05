Ракеты атаковали Чувашию: под ударом оказалось предприятие навигационных модулей для дронов в Чебоксарах (фото, видео)

В ночь на 5 мая город Чебоксары понес ракетный удар. По сообщениям из открытых источников, целью атаки стало предприятие ВНИИР-Прогресс, входящее в состав военно-промышленного комплекса РФ.

В сети появились фото и видео моментов попаданий и пожара после удара. В частности, Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз" сообщил о поражении этого объекта. По его данным, ракета попала по территории завода, специализирующегося на производстве навигационных систем.

Речь идет об оборудовании, включая адаптивные антенны "Комета", применяемые в беспилотниках, крылатых и баллистических ракетах, а также в модулях коррекции для управляемых авиабомб.

Ранее Главное управление разведки МО Украины также сообщало, что предприятие обеспечивает изготовление компонентов для высокоточного вооружения российской армии.

Впоследствии OSINT-источники уточнили, что удар пришелся по одному из производственных или административных корпусов предприятия. По их словам, именно эта часть завода уже раньше подвергалась атакам беспилотников.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил факт атаки и сообщил об одном пострадавшем.

Информация о масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

