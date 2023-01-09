Стало известно сколько граждан общаются только на украинском – опрос

Сколько украинцев общаются на украинском в повседневной жизни4-27 декабря 2022 методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 2005 респондентов, которые в это время проживали на территории Украины.

Об этом сообщили в издании Збруч. Опрос сделан по заказу доктора политических наук Владимира Кулика, который он заказал Киевскому международному институту социологии на грант Канадского института украинских студий.

Опрос выполнен методом телефонных интервью с использованием компьютера. В опросе также добавили вопросы, касающиеся языка и идентичности. Указывается, что максимальная погрешность результатов опроса составляет 2,4%.

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41% респондентов ответили, что общаются только на украинском языке;

17% респондентов говорят по-украински "в большинстве ситуаций";

6% респондентов говорят только по-русски;

9% респондентов говорят преимущественно на русском;

24% респондентов сказали, что употребляют оба языка "в равной степени".

“Я заказываю такие опросы уже в пятый раз, задавая преимущественно те же вопросы – о языке и немного об идентичности, чтобы иметь возможность изучать изменения в ответах. Последний опрос был в мае 2017 года, поэтому сравнение новых данных с предыдущими позволяет оценить изменения за последние пять лет, а особенно за прошедшие десять месяцев – потому что можно предположить, что наибольшие изменения повлекла именно полномасштабная война", – рассказал Владимир Кулик.

По его словам, важнейшим изменением стало резкое увеличение доли респондентов, ответивших, что говорят в повседневной жизни преимущественно на украинском языке, и соответствующее уменьшение доли русскоговорящих.

“По сравнению с 2017-м доля полных и преимущественных украиноязычных увеличилась на 8%, а доля русскоязычных уменьшилась на 11%. Еще больше поражает региональное распределение: даже на востоке и юге, судя по ответам, украиноязычных теперь не меньше, чем русскоязычных (29% против 27%)", – добавил Кулик.

Согласно опросу, дома с семьей только на украинском общаются 50% респондентов, преимущественно на украинском – 12%, на обоих языках поровну – 19%, только или преимущественно на русском – 16%, на других языках – 2%. Это существенное изменение против 2017 года, когда только или преимущественно на украинском общались 51%, а только или преимущественно на русском – 25%.

Не менее важным изменением Кулик назвал то, что теперь на работе или учебе общаются на украинском не меньше, чем дома, а даже немного больше. 68% респондентов ответили, что общаются на работе на украинском, а на русском – 11%.

"То есть работа наконец перестала быть местом, где украиноязычных людей заставляют говорить целиком или отчасти на русском, удовлетворяя пожелания начальства, клиентов или инерционных представлений о том, как следует говорить в этом участке. Я на это русификационное влияние работы обращал внимание много лет – поэтому очень счастлив , что он наконец-то прекратился, хотя, может, и не везде", – пишет доктор политических наук.

Результаты опроса пользователей интернета показали, что декларируемая доля украинского языка ("только" и "преимущественно") составляет 52% и во много раз превышает долю русского (6%), в то время как 38% заявили об использовании обоих языков в равной степени.

"Это наверняка не соответствует фактическому положению, но свидетельствует о намерении употреблять больше украинского. Примечательно, что состоятельные респонденты, употребляя больше английского языка, одновременно употребляют ненамного меньше украинского, чем бедные, а молодые даже немного больше, чем старшие. То есть все двигается в правильном направлении, важно продолжать", – добавил Кулик.

Напомним, во многих странах мира стали больше учить украинский язык. На популярной платформе изучения языков Duolingo проанализировали интерес к изучению украинского языка.

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