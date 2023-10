Ученые говорят, что золото и платина попали на Землю из космоса

Ученые разгадали тайны происхождения золота и платины. Согласно исследованию, эти драгоценные металлы попали к нам из космоса.

Видео дня

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, бросает вызов традиционным убеждениям. Им занимались ученые из Йельского университета и Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI).

Исследование основывается на установленных знаниях о том, что золото и платина прибыли на Землю миллиарды лет назад после столкновения с большими небесными телами на ранних стадиях формирования планеты.

Читайте также: Ученые выяснили, когда люди начали хоронить своих умерших

Золото и платина классифицируются как очень "сидерофильные" элементы. Из-за их родства с железом ожидалось, что они будут накапливаться в металлическом ядре Земли или мантии. Однако их обнаружили у поверхности.

Исследовательская группа предложила инновационное решение этой головоломки. Их теория вращается вокруг тонкой, "переходной" области мантии, где мелкая часть плавится, а более глубокая часть остается жесткой. Эта область задерживает металлические элементы, постепенно рассеивая их в мантии.

Эта переходная область обычно образуется, когда значительное небесное тело сталкивается с ранней Землей, укрепляющей доверие к их теории.

Исследователи подчеркнули, что их новая теория не только проясняет предыдущие загадки геохимической и геофизической эволюции Земли, но также подчеркивает большие временные масштабы, причастные к формированию планеты.

Ранее ученые узнали, что пещерные люди могли падать в спячку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !