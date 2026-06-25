В Украине дешевеет популярный овощ: сколько стоит
В конце июня в Украине наблюдается заметное снижение цен на молодой картофель. По данным рынка, закупочная стоимость, по которой фермеры реализуют продукцию уже составляет 20–30 грн за килограмм. Это примерно на 22% меньше, чем неделю назад.
В розничных сетях цены пока остаются выше — в среднем от 28,6 до 44 грн/кг, однако эксперты ожидают дальнейшего удешевления из-за увеличения предложения нового урожая. Аналитики EastFruit отмечают, что нынешние оптовые цены уже примерно на 10% ниже, чем в этот же период в прошлом году. По их прогнозам, тенденция к снижению сохранится и дальше, поскольку ежедневно на рынке появляется все больше картофеля нового урожая.
Главные истории дня
Причиной удешевления является сезонный пик сбора ранних овощей, резко увеличивший предложение. В то же время резкого обвала цен пока не происходит из-за стабильно высокого спроса — украинцы активно покупают молодой картофель, поддерживая рынок. Эксперты объясняют, что именно баланс между ростом предложения и спросом позволяет избегать стремительного падения стоимости, несмотря на сезонное давление на цены.
Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм
Сколько стоит молодой картофель в супермаркетах
По данным мониторинга, средняя цена в рознице составляет около 35,4 грн/кг. В крупнейших сетях супермаркетов по состоянию на 24 июня стоимость колеблется следующим образом:
- "АТБ" - 28,59 грн/кг (акционная цена)
- "Фора" - 34,9 грн/кг
- "Сельпо" - 44 грн/кг
- "Новус" - 39,89 грн/кг
- "Варус" - 34,9 грн/кг
- "Метро" - 30,16 грн/кг
Дешевле продукцию можно найти на оптовых рынках. В частности, во Львове на рынке Шувар ранний картофель стоит в среднем около 17 грн/кг (максимум — до 20 грн/кг). В Киеве на рынке "Столичный" цены выше – около 30 грн/кг, что сопоставимо с некоторыми супермаркетами.
Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!