В Украине снизилась цена на сезонную ягоду: сколько стоит

В Украине продолжает дешеветь вишня нового урожая. Из-за массового сбора ягоды и увеличения ее предложения на рынке цены снизились примерно на 23%, а сейчас килограмм стоит от 60 до 110 гривен.

Об этом сообщает Agroweek. По результатам мониторинга, на крупнейшем оптовом рынке "Столичный" стоимость вишни заметно упала. В настоящее время минимальная цена составляет 60 грн/кг, средняя держится на уровне около 100 грн/кг, а самые качественные партии продают по 110 грн/кг.

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Снижение стоимости привело к оживлению спроса среди покупателей, что позволяет продавцам быстрее реализовывать свежую продукцию. Основной причиной удешевления явилось сезонное увеличение объемов урожая. На рынки поступают крупные вишни от фермерских хозяйств и частных садоводов из разных регионов страны. Поскольку ягода быстро портится, а предложение превышает спрос, продавцы вынуждены снижать цены, чтобы избежать потерь.

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Кроме того, на формирование стоимости влияет высокая конкуренция между поставщиками, активно обеспечивающими продукцию как оптовые рынки, так и торговые сети. Эксперты прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов сбора урожая цены в ближайшее время могут остаться на нынешнем уровне или даже еще немного снизиться. Умеренная стоимость вишни будет сохраняться, по меньшей мере, до завершения пикового сезона сбора.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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