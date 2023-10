''Ведьминские круги'': в мире обнаружены сотни новых мест, связанных с загадочными явлениями (фото)

Группа исследователей обнаружила сотни новых мест в мире, где встречаются "волшебные круги" или "ведьминские круги". Эти удивительные узоры, похожие на лысины голой земли, равномерно расположены по засушливой саванне.

Видео дня

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, о нем пишет IFL Science. Отмечается, что с помощью спутников и моделей ученые обнаружили узоры, очень похожие на круг фей, в 263 местах в 15 странах, расположенных на трех континентах.

Круги нашли не только в Намибии и Западной Австралии, но и в Западной Сахаре, Мадагаскаре, в Юго-Западной Азии и Центральной Австралии.

Читайте также: Разгаданная тайна "русалки из Фиджи": существо является мутантом рыбы, обезьяны и рептилии (фото)

Исследователи обнаружили, что "круги фей" всегда встречаются в схожих условиях - в почве с низким содержанием азота и в районах, где в среднем выпадает менее 200 мм осадков в год.

"Наше исследование дает доказательства того, что "волшебные круги" встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее. Оно поможет впервые понять факторы, влияющие на их распространение", — отметил соавтор исследования Мануэль Дельгадо-Бакеризо.

Что еще более интригующее, команда ученых обнаружила, что рост растений у места с "кругами фей" был более значительным и стабильным, чем без них. По словам экологов, результаты стали первым доказательством повышенной производительности кругов.

Эти находки помогут нам лучше понять эти удивительные узоры и их роль в экосистемах засушливых регионов, пишет издание.

Напомним, из-за таяния снега в Антарктиде начали появляться мумии пингвинов, которым 5000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!