31 год стажа: какой будет пенсия

В 2025 году мужчина с 31 годом страхового стажа не сможет оформить пенсию в 60 лет, но имеет полное право выйти на заслуженный отдых в 63 года. Это отвечает действующим требованиям украинского пенсионного законодательства. Размер будущей пенсии можно приблизительно рассчитать по официальной формуле Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Возрастные требования к уходу на пенсию в 2025 году

Законодательство предусматривает три основных сценария в зависимости от возраста и накопленного страхового стажа:

В 60 лет требуется не менее 32 лет стажа (в 2025 году). Эта норма ежегодно возрастает на 12 месяцев и в 2028 году достигнет 35 лет.

В 63 года достаточно иметь от 22 до 32 лет стажа.

В 65 лет – при стаже от 15 до 22 лет.

Таким образом, с 31 годом стажа украинец сможет оформить пенсию именно в 63 года.

Формула расчета пенсии по версии ПФУ

Пенсия = среднемесячная заработная плата (за последние три года) × коэффициент страхового стажа.

Для 31 года стажа коэффициент равен 0,31 (31×1% = 31%).

Расчет ведется от средней зарплаты по стране за три предыдущих года, которая используется в формуле (на 2025 год это примерно 23 460 грн, но точная цифра изменяется ежегодно).

Примеры расчета пенсии с 31 годом стажа

Минимальная зарплата в течение карьеры (например, 8000 грн.) 8000 × 0,31 = 2480 грн. Но фактически вы получите минимальную пенсию для неработающих пенсионеров — 3038 грн (на 2025 год), потому что государство доплачивает разницу. Средняя зарплата по стране (23460 грн) 23460×0,31 = 7272 грн. Это уже реальная сумма, которую вы получите (без учета возможных надбавок за возраст или другие льготы). Высокая зарплата (например, 50 000 грн.) 50 000 × 0,31 = 15 500 грн. Такая пенсия возможна, если весь стаж был официальным и с высокими взносами.

Стоит ли докупать стаж?

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин напоминает: если стажа не хватает для ухода на пенсию в желаемом возрасте, его можно докупить. Но это не всегда выгодно.

Обычная стоимость 1 года стажа — около 21 000 грн (по состоянию на 2025 год).

Если вы докупаете стаж задним числом (за прошлые годы) — цена удваивается, то есть 42 000 грн в год.

"Если пенсия уже на носу, а не хватает, скажем, одного года, придется заплатить 42 тысячи. Каждый должен сам решить, окупится ли это увеличение пенсии", — объясняет эксперт.

Краткое заключение

С 31 годом стажа в 2025 году - пенсия в 63 года.

При средней зарплате по стране около 7200–7500 грн.

При высокой официальной зарплате – 15 000 грн и более.

Если планируете выйти раньше, рассмотрите докупку стажа, но только после точного расчета.

Чтобы узнать точную сумму именно вашей будущей пенсии, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте Пенсионного фонда или обратитесь в сервисный центр ПФУ с документами.

