Армия РФ атаковала Киев дронами: есть повреждения на пяти локациях, среди них - детский сад, ранены семь человек (фото)

Вечером 22 октября российские войска снова атаковали территорию Украины, применив ударные беспилотники. Во время воздушной тревоги Киев получил повреждения — обломки дронов упали на территорию детского сада и жилых домов, в результате чего пострадали люди.

Около 23:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны в столице. Через пол часа начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что в Подольском районе зафиксировали падение обломков в нескольких местах, в том числе на территории детского сада. В Оболонском районе обломки беспилотника повредили жилой дом, однако сообщений о пострадавших не поступало.

Около полуночи стало известно, что в Подольском районе обломки упали уже на пяти локациях, повредив детский сад, несколько домов и пять автомобилей. В Деснянском районе пострадала многоэтажка, но без жертв и пожара. По состоянию на 00:27 было известно о четырех раненых, а утром, по словам мэра, их количество выросло до семи, пятеро из них были госпитализированы.

В результате ночной атаки в Подольском районе произошло возгорание в трех жилых домах, взрывной волной выбиты окна в школе и детском саду, а также повреждены несколько автомобилей во дворах. Обломки упали вблизи синагоги. В Оболонском районе взрывной волной от сбития дрона повреждены окна еще одного дома.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

