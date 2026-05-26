Армия РФ атаковала Полтавщину: разрушен частный дом, из-под завалов вытащили женщину

В Полтавской области российский беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего жилой дом был полностью разрушен. Из-под завалов спасатели достали женщину.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич в соцсетях. По его словам, вражеский дрон попал в частный сектор в Полтавском районе. На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые провели спасательную операцию и деблокировали пострадавшую из-под развалин дома.

Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки, а информацию о разрушениях и возможных пострадавших уточняют.

