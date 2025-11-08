Бюджетные и долговечные: топ лучших автомобилей на все случаи жизни

Выбор автомобиля сегодня – это не столько о престиже, сколько о практичности. В украинских условиях на первый план выходят надежность, экономичность и простота в ремонте, поэтому важно найти модель, объединяющую комфорт, выносливость и доступность обслуживания.

Лучшими бюджетными автомобилями 2025 остаются дизельные модели, ведь они экономные, мощные и не требуют сложного технического ухода. Об этом пишет Фокус.

Дизельные авто – оптимальный вариант для длительных путешествий, и именно среди моделей VAG-группы есть много надежных вариантов. Особенно выделяется Hyundai Getz и Toyota Corolla – простые, неприхотливые, экономичные и очень выносливые автомобили.

Когда речь идет о ремонтопригодности, следует обратить внимание на Toyota и Škoda. По его словам, это самые удобные в уходе авто — запчасти доступны, не слишком дорогие, и такие машины редко выходят из строя.

Для семейных водителей отличным вариантом является Volkswagen или Audi – практичные, комфортные и безопасные. А если предпочтение отдается гибридам, хорошими вариантами станут модели Toyota или Hyundai, известные своей экономичностью и надежностью.

Когда речь заходит об автомобиле для молодых водителей, стоит обратить внимание на BMW. Рынок сегодня переполнен доступными моделями этого бренда из Европы, Кореи и США, поэтому найти хороший вариант под любой бюджет вполне реально. Единственная оговорка – высокая стоимость обслуживания. Впрочем, это цена за драйв, ведь BMW — идеальный выбор для тех, кто любит скорость и стиль.

