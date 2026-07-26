Часть пенсионеров получит несколько тысяч гривен доплаты: кого касается

Отдельные категории украинских пенсионеров могут рассчитывать на разовую доплату к пенсии. Речь идет о средствах, которые Пенсионный фонд доначисляет за предыдущие периоды, если право на повышение выплат возникло раньше, чем был произведен перерасчет или поданы необходимые документы.

Об этом пишут "На пенсии". Единовременные выплаты назначаются пенсионерам, которым Пенсионный фонд перечисляет пенсию с опозданием.

После завершения перерасчета граждане получают не только увеличенный размер ежемесячной выплаты, но и всю сумму недоплаты за прошлые месяцы. Чаще такая ситуация касается работающих пенсионеров. Благодаря приобретенному после ухода на пенсию страховому стажу им ежегодно пересматривают размер выплат.

Согласно законодательству, такой перерасчет производится с 1 апреля. Однако фактическое начисление может произойти позже, поскольку Пенсионный фонд ожидает отчетности работодателей по уплате единого социального взноса. После обработки данных пенсионерам выплачивают не только обновленную пенсию, но и накопленную разницу за предыдущие месяцы.

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Получить дополнительные средства могут также граждане, которые после назначения пенсии предоставили документы о ранее не учтенном страховом стаже или подтвердили размер заработной платы. Кроме того, право на одноразовую доплату имеют пенсионеры, документально подтвердившие право на надбавки или другие доплаты. В таких случаях Пенсионный фонд определяет дату возникновения права на повышенную пенсию и выплачивает всю положенную сумму за истекший период.

Для работающих пенсионеров плановый перерасчет производится автоматически, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. В случае появления новых документов, подтверждающих страховой стаж, уровень доходов или право на льготы и надбавки, необходимо лично подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

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