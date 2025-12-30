Чего ждать от геомагнитной активности на Новый год: прогноз на 31 декабря

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 29 по 31 декабря 2025 года.

Специалисты напоминают, что интенсивность геомагнитных бур определяют по К-индексу, который колеблется от 2 до 9 баллов. Чем выше этот показатель, тем мощнее влияние бури — как на самочувствие людей, так и на работу технических систем. Об этом сообщает NOAA.

По данным прогноза, в эти дни ожидается спокойная солнечная обстановка. Уровень активности будет оставаться низким, так что существенных магнитных колебаний или бурь в эти дни не предполагается.

В то же время, ученые предостерегают, что ситуация может корректироваться. Данные по солнечной активности обновляются каждые три часа, а наиболее достоверными считаются прогнозы, составленные только на ближайшие сутки. Долгосрочные оценки носят ориентировочный характер.

