Чого очікувати від геомагнітної активності на Новий рік: прогноз на 31 грудня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на період із 29 по 31 грудня 2025 року.

Фахівці нагадують, що інтенсивність геомагнітних бур визначають за К-індексом, який коливається від 2 до 9 балів. Чим вищий цей показник, тим потужнішим є вплив бурі — як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем. Про це повідомляє NOAA.

За даними прогнозу, у ці дні очікується спокійна сонячна обстановка. Рівень активності залишатиметься низьким, тож суттєвих магнітних коливань або бур у ці дні не передбачається.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Водночас науковці застерігають, що ситуація може коригуватися. Дані щодо сонячної активності оновлюють кожні три години, а найбільш достовірними вважаються прогнози, складені лише на найближчу добу. Довгострокові оцінки мають орієнтовний характер.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!