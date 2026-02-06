Російські дрони атакували Запоріжжя: є поранений, частина міста без електроенергії (фото)

У Запоріжжі внаслідок чергової атаки російських ударних безпілотників поранення дістав підліток, а тисячі мешканців міста залишилися без електроенергії. Також зафіксовано пошкодження житлової забудови.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, дрони ворога вдарили по обласному центру, спричинивши руйнування будинків у приватному секторі. Під час атаки постраждав 14-річний хлопець — медики оперативно надали йому необхідну допомогу.

Очільник області уточнив, що через удари без електропостачання залишилися близько 12 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи заплановані на найближчий час, однак ремонтні бригади зможуть розпочати їх лише після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

