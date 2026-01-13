До 24 градусов мороза: где в Украине будет самое холодное на этой неделе

Во вторник, 13 января, в Украине сохранится по-настоящему зимняя погода с ощутимыми морозами. Самые низкие температуры ожидаются в ночные часы в северных регионах – там столбики термометров опустятся до -15…-24 градусов. В большинстве областей страны ночью прогнозируют -10…-14 градусов, а на юге и Закарпатье будет несколько мягче - от -6 до -12 градусов.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. По ее словам, днем температура воздуха на севере составит около -10...-14 градусов, в центральных, восточных и западных областях - в пределах -6...-9 градусов. Из-за низких температур и остаточной влаги на дорогах будет сохраняться гололедица.

Осадки 13 января ожидаются в основном на западе страны, где пройдет снег. В других регионах существенных осадков не прогнозируют, погоду будет формировать антициклон.

В Киеве в этот день возможен снег. Ночью температура снизится до –18 градусов, днем ожидается около –12 градусов.

По прогнозу Наталки Диденко, кратковременное потепление возможно 15-16 января, однако со временем морозы снова усилятся. Синоптики также напоминают, что накрывшая Украину волна холодного воздуха удержится как минимум до 14–15 января.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

