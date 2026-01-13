До 24 градусів морозу: де в Україні буде найхолодніше цього тижня

У вівторок, 13 січня, в Україні збережеться по-справжньому зимова погода з відчутними морозами. Найнижчі температури очікуються в нічні години у північних регіонах — там стовпчики термометрів опустяться до -15…-24 градусів. У більшості областей країни вночі прогнозують -10…-14 градусів, а на півдні та в Закарпатті буде дещо м’якше — від -6 до -12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, вдень температура повітря на півночі становитиме близько -10…-14 градусів, у центральних, східних і західних областях — у межах -6…-9 градусів. Через низькі температури та залишкову вологу на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Опади 13 січня очікуються переважно на заході країни, де пройде сніг. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують — погоду формуватиме антициклон.

У Києві цього дня можливий сніг. Уночі температура знизиться до -18 градусів, удень очікується близько -12 градусів.

За прогнозом Наталки Діденко, короткочасне потепління можливе 15–16 січня, однак згодом морози знову посиляться. Синоптики також нагадують, що хвиля холодного повітря, яка накрила Україну, утримається щонайменше до 14–15 січня.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

