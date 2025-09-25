Эксперт назвал топ-12 надежных автомобилей, которые не боятся значительных пробегов

Рынок подержанных автомобилей остается очень востребованным, и спрос на машины с пробегом не уменьшается благодаря привлекательным ценам и большому выбору. Многие покупатели обращают внимание на надежность, ведь это один из ключевых вопросов при выборе автомобиля, который должен прослужить долгие годы.

По словам экспертов, на вторичном рынке авто можно найти немало моделей, способных выдержать значительные пробеги и продолжать работать без серьезных поломок. Эксперт отобрал для GOBankingRates несколько самых надежных подержанных автомобилей, которые способны преодолеть более 400 000 миль (примерно 650 000 км) без значительных технических проблем.

Среди самых надежных моделей – автомобили таких брендов, как Toyota, Honda, Ford, Subaru и Hyundai. В список попали:

Toyota Avalon; Toyota Tacoma; Toyota Sienna; Toyota Sequoia; Honda Accord; Honda Pilot; Honda Odyssey; Honda Civic; Форд F-150; Ford Expedition; Subaru Outback; Hyundai Elantra.

Эти автомобили имеют репутацию надежных транспортных средств, которые не подводят владельцев даже после десятков тысяч пройденных километров. Эти модели с пробегом могут стать отличным выбором для тех, кто ищет долговечный транспорт, не требующий частых ремонтов и способный прослужить много лет.

