Експерт назвав топ-12 надійних авто, які не бояться значних пробігів

Ринок вживаних автомобілів залишається дуже затребуваним, і попит на машини з пробігом не зменшується завдяки привабливим цінам та великому вибору. Багато покупців звертають увагу на надійність, адже це одне з ключових питань при виборі автомобіля, який повинен прослужити довгі роки.

За словами експертів, на вторинному ринку авто можна знайти чимало моделей, здатних витримати значні пробіги та продовжувати працювати без серйозних поломок. Експерт відібрав для GOBankingRates кілька найбільш надійних вживаних автомобілів, які здатні подолати понад 400 000 миль (приблизно 650 000 км) без значних технічних проблем.

Серед найнадійніших моделей – автомобілі таких брендів, як Toyota, Honda, Ford, Subaru та Hyundai. До списку потрапили:

Toyota Avalon; Toyota Tacoma; Toyota Sienna; Toyota Sequoia; Honda Accord; Honda Pilot; Honda Odyssey; Honda Civic; Ford F-150; Ford Expedition; Subaru Outback; Hyundai Elantra.

Ці автомобілі мають репутацію надійних транспортних засобів, які не підводять власників навіть після десятків тисяч пройдених кілометрів.Ці моделі з пробігом можуть стати чудовим вибором для тих, хто шукає довговічний транспорт, що не потребує частих ремонтів і може служити багато років.

