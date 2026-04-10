Этот продукт бьет все рекорды удорожания: сколько стоит

По итогам марта 2026 г. в Украине зафиксировано ускорение годовой инфляции: показатель вырос с 7,6% до 7,9% по сравнению с мартом 2025-го. Основным фактором роста цен традиционно остаются продукты питания, которые за год подорожали в среднем на 9,5% и опережают общий уровень инфляции.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В ведомстве также отмечают, что потребительская инфляция в марте 2026 года составила 1,7% к февралю и 7,9% в годовом исчислении.

Среди продуктов больше всего за год выросли цены на яйца – примерно на 20%, а также на рыбу и рыбные продукты – на 19,4%. В список товаров с существенным подорожанием также вошли хлеб, мясо и фрукты.

В частности, за год подорожали:

яйца - более 20%

рыба и продукты из рыбы - около 19,4%

фрукты - более 17%

мясо и мясопродукты - более 15%

хлеб - около 12,8%

В то же время, часть продуктов подешевела. Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощах (более 15%) и сахаре (почти 12%).

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!