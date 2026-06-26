Граждане какого возраста не подлежат мобилизации в Украине: что известно

В Украине во время действия военного положения идет общая мобилизация, и одним из ключевых критериев является возраст военнообязанных. Повестки могут получать мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки.

Лица до 25 лет обычно находятся в статусе призывников и не подлежат мобилизации. Об этом пишет OBOZ.UA.

Исключения возможны только в случаях, предусмотренных законом — например, если человек уже прошел срочную службу или базовую общевойсковую подготовку и получил статус военнообязанного. После 25 лет граждане переходят в категорию военнообязанных и могут быть мобилизованы при отсутствии отсрочки или других законных оснований.

Верхняя возрастная граница для большинства рядового, сержантского и старшинского состава составляет 60 лет. После достижения этого возраста человек обычно снимается с военного учета. Для отдельных категорий, в частности офицеров, предельный возраст может быть выше. Женщины в Украине преимущественно не подлежат обязательной мобилизации, но могут участвовать в службе добровольно или по отдельным профессиональным специальностям.

Вопросы мобилизации и военного учета регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отсрочку от призыва может получить каждый военнообязанный, подтвердивший соответствующие основания. Подать документы можно через приложение "Резерв+" или в ЦНАП.

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К числу основных категорий граждан, имеющих право на отсрочку, относятся: люди с инвалидностью; те, кто осуществляет постоянный уход за родственниками или детьми; родители троих и более несовершеннолетних детей; опекуны недееспособных лиц; одинокие родители; граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях; лица с временной негодностью по состоянию здоровья; работники, имеющие бронирование; студенты, аспиранты и докторанты дневной или дуальной формы обучения; а также научные и педагогические работники с достаточной нагрузкой. Отдельная отсрочка может предоставляться и другим категориям, определенным законодательством и подтвержденным официальными документами.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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