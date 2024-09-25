'Гривна' или 'гривня': как правильно называть национальную валюту

Украинцы часто сталкиваются с вопросами правильного употребления слов в повседневном общении. Особенно это касается названия национальной валюты – гривна.

Языковеды отмечают, что правильно говорить "гривня", а не "гривна". Слово "гривна" имеет древние корни и происходит от названия старинного украшения. А вот для обозначения денежной единицы используется именно "гривня".

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Как писать гривны?

Как правильно 10 гривень или гривнів?. Источник: ukr-mova.in.ua Как правильно 10 гривень или гривнів?. Источник: ukr-mova.in.ua

Также стоит обратить внимание на склонение слова "гривна". Как существительное женского рода мягкой группы, оно склоняется по образцу слова "вишня". То есть правильно говорить: одна гривня, дві гривні, п'ять гривень.

Кроме того, языковеды напоминают о правильном ударении в слове "копійки". Ударение всегда падает на последний слог, следовательно, правильно говорить "п'ять копійОк".

Итак, запомните:

Гривня – это название денежной единицы Украины.

Гривна – это старинное украшение.

Слово "гривня" склоняется по образцу слова "вишня".

В слове "копійки" ударение падает на последний слог.

Соблюдение норм украинского языка способствует сохранению нашей языковой культуры и повышает уровень общей языковой культуры общества.

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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