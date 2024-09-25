"Гривна" или "гривня": как правильно называть национальную валюту
Украинцы часто сталкиваются с вопросами правильного употребления слов в повседневном общении. Особенно это касается названия национальной валюты – гривна.
Языковеды отмечают, что правильно говорить "гривня", а не "гривна". Слово "гривна" имеет древние корни и происходит от названия старинного украшения. А вот для обозначения денежной единицы используется именно "гривня".
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Как писать гривны?
Также стоит обратить внимание на склонение слова "гривна". Как существительное женского рода мягкой группы, оно склоняется по образцу слова "вишня". То есть правильно говорить: одна гривня, дві гривні, п'ять гривень.
Кроме того, языковеды напоминают о правильном ударении в слове "копійки". Ударение всегда падает на последний слог, следовательно, правильно говорить "п'ять копійОк".
Итак, запомните:
- Гривня – это название денежной единицы Украины.
- Гривна – это старинное украшение.
- Слово "гривня" склоняется по образцу слова "вишня".
- В слове "копійки" ударение падает на последний слог.
Соблюдение норм украинского языка способствует сохранению нашей языковой культуры и повышает уровень общей языковой культуры общества.
Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.
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