История спасения самых ценных памятников древности Египта от затопления: подвиг Кристианы Дерош

В начале 1960-х годов история международной кампании по спасению некоторых самых ценных памятников древности Египта от затопления захватила первые полосы газет во всем мире. Но массовое освещение этой чрезвычайной спасательной операции в печати оставило без внимания отважную женщину-французского археолога, благодаря которой это произошло. Если бы не Кристиана Дероша-Ноблекур, более 20 древних храмов, были бы поглощены паводковыми водами новой гигантской дамбы.

В глазах египетского правительства потеря сокровищ, хотя и плачевная, была необходимой: Асуанская высокая плотина требовалась для стимулирования сельского хозяйства и обеспечения электроэнергией быстро растущего населения Египта. "Что нам еще остается, - сказал один молодой инженер, работавший над проектом, – как не утопить прошлое, чтобы спасти будущее?"

Дерош-Ноблекур, исполняющая обязанности главного хранителя египетских древностей в музее Лувр в Париже и советница египтян, высказалась против этого. Она призвала египетских чиновников не мириться с этой катастрофической утратой их культурного наследия.

Это было похоже на проповедь в пустыне, – вспоминала она. “Мне постоянно говорили: “Ты зря тратишь время. Почему вы это делаете? Это даже не французские памятники". Для нее этот аргумент был чепухой: "Я боролась за то, что принадлежало мне как гражданину мира, а также за честь человечества".

Дерош-Ноблекур выступала за самое сложное археологическое спасение в истории – проект почти невероятного масштаба и сложности, направленный на перемещение хрупких храмов из песчаника на высоту. Огромные инженерные проблемы сопровождались сложным процессом в поиске международного сотрудничества в период эскалации глобальной политической напряженности. В мире, который все больше разъединялся, видение Дерош-Ноблекур считалось донкихотским и безнадежно обманчивым. Но это ее не остановило.

Мятежница

Всю свою жизнь Дерош-Ноблекур бунтовала против мужчин, пытавшихся указывать ей, что она может и чего не может делать. В грубом, мужском мире археологии женщины все еще были удивительной редкостью, и, как первую выдающуюся женщину-археолога во Франции, ее избегали с первых дней ее работы в профессии.

В 1938 году, когда Дерош-Ноблекур была названа первой женщиной-ученым Французского института восточной археологии, элитного каирского научно-исследовательского центра по изучению древнего Египта, ее коллеги-мужчины подняли восстание, отказавшись, как она позже сказала: “Поделиться со мной даже столовой. Они сказали, что я упаду и умру в поле".

Участница французского Сопротивления во время Второй мировой войны после ее ареста в декабре 1940 года по подозрению в шпионаже она столкнулась с несколькими нацистскими следователями. Она отказалась отвечать на вопросы немцев и упрекала их за невоспитанность. Обессиленные ее дерзостью и неспособностью предоставить весомые доказательства против нее, они наконец-то отпустили ее.

В конце своей жизни она сказала интервьюеру: "Знаешь, без борьбы ничего не добьешься. Я никогда не искала борьбы. Я стала борцом из-за необходимости".

Борьба Дерош-Ноблекур за спасение храмов началась в конце 1950-х годов после оглашения президентом Египта Гамалем Абдулом Насером о проекте Асуанской дамбы. После месяцев неустанного лоббирования она наконец-то заручилась поддержкой ЮНЕСКО, культурного агентства ООН, и Сарвата Окаши, министра культуры Египта, который, в свою очередь, убедил Насера ​​одобрить план спасения.

В 1960 году куратор Лувра и ее союзники начали пиар-кампанию, чтобы сообщить миру об угрозе древностям и собрать деньги, чтобы покрыть астрономические расходы на их спасение. С самого начала они столкнулись с огромными препятствиями.

Большинство инженерных экспертов считали, что сколько бы денег ни было вложено в проект, храмы невозможно перенести без невосполнимого ущерба. Наибольшее беспокойство вызвали величественные храмы-близнецы Абу-Симбел, сооруженные на скале с видом на Нил величайшим фараоном Египта Рамзесом II. Четыре статуи Рамзеса высотой 66 футов были высечены в скале, комплекс был построен примерно в 1250 году до нашей эры и считается таким же "хрупким и драгоценным, как тончайший кристалл".

Неопределенность проекта усугубляли сильные антинасеровские настроения на Западе, которые начались с военного переворота 1952 года, который привел его к власти и де-факто прекратил контроль Великобритании и Франции над Египтом. Решительный отказ Насера ​​вступить в союз с неарабскими странами и его принятие советской помощи были особенно болезненными для западных правительств, включая администрацию Эйзенхауэра, которая не только отказывалась поддерживать усилия по спасению, но и активно пыталась это предотвратить.

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Сделать невозможное

Без масштабной финансовой помощи западных стран, в том числе Соединенных Штатов, проект был обречен. Затем на сцене появилась невероятная спасительница, Жаклин Кеннеди. Спустя всего несколько месяцев после того, как ее муж стал президентом в 1961 году, новая первая леди предложила ему пересмотреть оппозиционную позицию США. Благодаря ее влиянию, президент Джон Ф. Кеннеди мгновенно обратился к Конгрессу с просьбой выделить достаточно денег для обеспечения спасения. В конце концов около 50 стран присоединились к Соединенным Штатам в предоставлении более 80 миллионов долларов, что сделало эту операцию лучшим примером международного культурного сотрудничества, когда-либо знавшего мир.

К лету 1968 года гонка со временем была выиграна. Храмы Абу-Симбела, разрезанные на большие блоки и собранные как огромный набор Lego, были установлены в новом месте, не потеряв ни одного камня или серьезно повредив его. Так же было и с другими, меньшими храмами. Египетский президент был так благодарен, что подарил Жаклин Кеннеди и США Храм Дендура, который сейчас находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

По иронии судьбы, единственные две женщины, сыгравшие решающую роль в этом знаковом спасении, очевидно, не подозревали, что другая была ключевой участницей драки. И Дерош-Ноблекур, и Кеннеди работали за кулисами. Ни одна из них не искала и не получала публичного внимания за свои достижения, заботясь не о заслугах, а о выполнении работы.

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