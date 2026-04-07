Как оформить субсидию на дрова в 2026 году
В 2026 году в Украине остается немало домохозяйств, не пользующихся природным газом. Для таких граждан с невысокими доходами государство предусматривает отдельную форму поддержки — жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, а также твердое или жидкое печное топливо.
Об этом сообщает ПФУ.
Как оформить субсидию
По информации Пенсионного фонда Украины, такая помощь предоставляется один раз в год и только после личного обращения.
Подать заявку можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- почтой в соответствующий территориальный орган;
- через представителей общины или в ЦНАП.
Какие документы нужны
Для оформления субсидии необходимо подтвердить лицо (паспорт или другой документ) и представить:
- заявление установленного образца;
- декларацию о доходах и имущественном положении;
- договор аренды (если жилье арендуется);
- документы по реструктуризации долгов (при наличии);
- справки о доходах (если их нет в реестрах);
- при необходимости - судебные решения или другие подтверждающие документы.
Как проверяют данные
После подачи заявки специалисты Пенсионного фонда анализируют информацию о составе домохозяйства, доходах и имущественном положении всех его членов. Важно: заявитель подтверждает достоверность данных. Если информация окажется ложной или неполной, субсидию могут не назначить или отменить, а вырученные средства придется вернуть.
Также помощь могут оказать, если у членов домохозяйства есть несколько объектов жилья (за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом).
Как определяют размер выплат
Сумма субсидии рассчитывается индивидуально – как разница между стоимостью топлива в пределах установленных норм и обязательным платежом для конкретного домохозяйства.
Для расчетов употребляют предельные характеристики стоимости, которые раз в год устанавливает правительство на базе инфляции.
В 2026 году действуют следующие ориентировочные суммы:
- твердое топливо – до 4 602,57 грн;
- сжиженный газ - до 460,26 грн.
Эти показатели учитывают индексацию за предыдущие годы и используются при определении размера государственной помощи.
