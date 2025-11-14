Как УБД получить компенсацию за жилье

Участники боевых действий — это граждане, защищающие независимость и территориальную целостность Украины. Признание их роли предполагает ряд социальных гарантий, среди которых одной из важнейших является обеспечение жильем.

Это право закреплено в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В то же время получение жилья не автоматически — закон определяет, кто имеет первоочередное право, а кто получает его в общем порядке.

Прежде государство обеспечивает жильем лиц с инвалидностью в результате войны и членов семей погибших военных. Именно эти категории считаются наиболее уязвимыми и нуждаются в поддержке в первую очередь. Другие участники боевых действий, не имеющие собственного жилья или проживающие в неподходящих условиях, могут встать на квартирный учет в местных органах власти и ждать своей очереди.

Чтобы воспользоваться этим правом, ветеран должен подать заявление в местный совет или Центр предоставления административных услуг. После этого документы передаются в управление социальной защиты для внесения в список претендентов на денежную компенсацию. В пакет документов входят паспорт, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью, справка о составе семьи, документы о пребывании на квартирном учете и при необходимости подтверждение наличия или отсутствия права собственности на жилье. После проверки информации принимается решение и компенсация перечисляется на специальный счет ветерана в банке. Использовать эти средства нужно в течение года.

Чаще всего государство не предоставляет готовые квартиры, а выплачивает денежную компенсацию, согласно постановлению Кабмина №719 от 19 октября 2016 года. Вырученные средства можно использовать для покупки жилья в любом городе Украины. Размер выплаты определяется в соответствии с нормативной площадью – 35,22 кв. м на одного-двух человек и дополнительно по 10 кв. м на каждого последующего члена семьи. Также учитывается граничная стоимость квадратного метра, установленная Министерством развития общин и территорий для каждого региона. Компенсацию получают только те ветераны, которые находятся на квартирном учете и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Министерство по делам ветеранов планирует в 2025 г. расширить программу жилищных компенсаций. Предусматривается привлечение дополнительного финансирования местных бюджетов и международных фондов, что позволит охватить большее количество участников боевых действий. Также правительство рассматривает создание единой электронной очереди для ветеранов, чтобы сделать процесс распределения жилья более прозрачным и избежать бюрократических проволочек.

